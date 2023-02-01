Нарышкин сообщил о несбыточных мечтах НАТО о стратегическом поражении России

Страны НАТО повышают ставки в украинском конфликте, грезя о стратегическом поражении России. Однако этим мечтам военного блока не суждено сбыться, сообщил РИА Новости глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Западные страны ранее согласились передать Украине запрашиваемые ею танки Leopard 2. По мнению Нарышкина, иностранные союзники Киева пошли на такой шаг, поскольку все еще надеются на поражение России. Однако эти мечты обречены на провал, добавил он.
Москва неоднократно говорила, что военная помощь Запада только затягивает конфликт на Украине. Иностранные транспорт и оружие при этом становятся законной целью для российских войск.