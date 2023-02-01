Нарышкин сообщил о несбыточных мечтах НАТО о стратегическом поражении России

Западные страны ранее согласились передать Украине запрашиваемые ею танки Leopard 2. По мнению Нарышкина, иностранные союзники Киева пошли на такой шаг, поскольку все еще надеются на поражение России. Однако эти мечты обречены на провал, добавил он.