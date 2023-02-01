Марков: всех кандидатов на пост генсека НАТО объединяет русофобия

Все те западные политики, кто сейчас претендует на то, чтобы стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса, демонстрируют одни и те же качества качества, и в первую очередь русофобию и лояльность к Соединенным Штатам.
Об этом, в своем Telegram-канале рассуждает директор Института политических исследований Сергей Марков, рассматривая кандидатуры на пост генсека НАТО.
Первая кандидатур, по словам эксперта, это нынешний генсек военного блока Йенс Столтенберг, чьи полномочия могут быть продлены. Его сильными сторонами являются опыт, психическая устойчивость и лояльность к США.
Второй кандидат – премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который обладает опытом большой политики.
Третий кандидат – глава правительства Эстонии Кая Каллас. В ее пользу говорит то, что она женщина, а также ее молодость и зашкаливающая русофобия.
Четвертый кандидат – британский министр обороны Бен Уоллис, чье преимущество заключается в том, что он обладает военным опытом и является выходцем из великой державы.
Этим же преимуществом обладает и пятый кандидат – экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
«Все кандидаты обозначили свою лояльность США, свою ненависть к России и свою готовность поддержать любые преступления и подавление свободы и демократии», – подводит итог политолог.
Напомним, ранее Сергей Марков прокомментировал отказ Турции поддержать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за публичного сожжения Корана в Стокгольме.
По словам эксперта, Анкара использует свое членство в НАТО для достижения собственных целей, и поэтому Турция не намерена добровольно выходить из западного военного блока.