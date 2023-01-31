Украина объявила о мощном взрыве на госпредприятии под Сумами

На территории одного из государственных предприятий в городе Шостка Сумской области прогремел взрыв, сообщило оперативное командование украинских войск «Север». По их данным, объект мог быть поражен в результате ракетного обстрела.
Сообщение по факту взрыва на предприятии под Сумами поступило в украинские экстренные службы примерно в 18:20 (19:20 по московскому времени). «Север» сообщил также о повреждении крыши, перекрытий и окон в результате ЧП.
«Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета, повредив при этом крышу, перекрытия, окна», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Во вторник армия Украины устроила несколько обстрелов территорий Брянской и Белгородской областей, заявляли местные власти. По целям противника отрабатывала российская противовоздушная оборона, сообщалось о проблемах с электроснабжением в ряде населенных пунктов.