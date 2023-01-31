Пушков: бывшие лидеры Германии пришли бы в ужас от своих нынешних преемников

Власть в Федеративной Республике Германия оказалась в руках самоуверенных людей, не подготовленных к большой политике, не имеющих для этой деятельности ни знаний, ни опыта, ни квалификации.
Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя критику одного из оппозиционных немецких политиков в адрес главы МИД Германии Анналены Бербок.
Ранее лидер партии ХДС (Христианско-демократический союз) Фридрих Мерц заявил, что сказанные министром иностранных дел страны Анналеной Бербок на заседании ПАСЕ слова о том, что «Европа ведет войну с Россией», стали «подарком» для Москвы.
Россия, считает Мерц, теперь может использовать неосторожные и недопустимые заявления Бербок в свою пользу. В сложившейся напряженной ситуации политикам нужно взвешивать каждое слово, но в коалиционном правительстве ФРГ нет скоординированности по внешнеполитическим вопросам, добавил лидер ХДС.
«К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но неподготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации. Бывшие германские лидеры – от Брандта до Коля, пережившие Вторую мировую и знающие цену миру, как и цену войны, были бы в ужасе от таких преемников», – написал по этому поводу Алексей Пушков.
Напомним, ранее экс-депутат партии «Альтернатива для Германии», политолог Вальдемар Гердт отметил, что ставленница Вашингтона на посту главы МИД Германии Анналена Бербок слишком часто переходит дорогу и публично противоречит канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. И это в конце концов может привести к ее отставке.