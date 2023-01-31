Пушков: бывшие лидеры Германии пришли бы в ужас от своих нынешних преемников

Россия, считает Мерц, теперь может использовать неосторожные и недопустимые заявления Бербок в свою пользу. В сложившейся напряженной ситуации политикам нужно взвешивать каждое слово, но в коалиционном правительстве ФРГ нет скоординированности по внешнеполитическим вопросам, добавил лидер ХДС.