Национальный директор лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер открыто раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского в эфире Sky News Австралия. Трансляция была сразу же остановлена.
В своем обращении она затронула ситуацию на поле боя и украинского лидера. По ее словам, очевидных результатов несмотря на многомиллиардные вливания Киев так и не показал.
«Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки», — сказала Сторер.
Телеведущие попытались перевести все в шутку и не стали акцентировать внимание на словах Сторер. Однако она продолжила критику, перейдя уже лично на Зеленского. По ее словам, украинский лидер является лишь пешкой в большой политической игре. После этого прямой эфир внезапно был прерван.