Sky News остановил передачу после критики Зеленского в прямом эфире

Телеведущие попытались перевести все в шутку и не стали акцентировать внимание на словах Сторер. Однако она продолжила критику, перейдя уже лично на Зеленского. По ее словам, украинский лидер является лишь пешкой в большой политической игре. После этого прямой эфир внезапно был прерван.