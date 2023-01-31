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Богомаз сообщил об обстреле Брянской области со стороны Украины

Происшествия
Богомаз сообщил об обстреле Брянской области со стороны Украины

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по территории Новозыбковского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, гражданские объекты не задеты, уточнил он. Информация о пострадавших или погибших также не появлялась.

«Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы», — сообщил Богомаз.

Ранее украинские боевики осуществили массированный обстрел Белгородской области. Атаку ВСУ отразила система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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