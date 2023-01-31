Богомаз сообщил об обстреле Брянской области со стороны Украины

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по территории Новозыбковского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, гражданские объекты не задеты, уточнил он. Информация о пострадавших или погибших также не появлялась.
«Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы», — сообщил Богомаз.
Ранее украинские боевики осуществили массированный обстрел Белгородской области. Атаку ВСУ отразила система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.