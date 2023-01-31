МОК не будет допускать к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном

Представители комитета подчеркнули, что санкции Запада в отношении России и Белоруссии «не подлежат обсуждению». В МОК напомнили, что ограничения были единогласно подтверждены на Олимпийском саммите, прошедшем 9 декабря 2022 года, передает ТАСС.

