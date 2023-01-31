МОК не будет допускать к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет отказался от допуска на соревнования спортсменов из России с использованием флага и гимна страны. Об этом сообщила пресс-служба МОК.
Представители комитета подчеркнули, что санкции Запада в отношении России и Белоруссии «не подлежат обсуждению». В МОК напомнили, что ограничения были единогласно подтверждены на Олимпийском саммите, прошедшем 9 декабря 2022 года, передает ТАСС.
«Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения», — сообщили в организации.
Ранее об ограничениях в отношении российских спортсменов высказался президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков. По его словам, он категорически против подобных мер.