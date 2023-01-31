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Саакашвили отказался продолжать политическую деятельность в Грузии

Политика
Саакашвили отказался продолжать политическую деятельность в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не планирует продолжать политическую деятельность в республике. Об этом он написал в поздравительном письме новому председателю оппозиционной партии «Единой национальное движение» Левану Хабеишвили.

В обращении Саакашвили поздравил коллегу с новой должностью. Он также отметил, что намерен поддерживать Хабеишвили с Украины.

«Считаю тебя близким человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя из Украины и других мест», — отметил экс-президент.

Соответствующее письмо было написано в клинике, куда Саакашвили направили для лечения. Документ обнародовала телекомпания «Мтавари архи».

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