Гладков сообщил об очередном обстреле Белгородской области

Шебекинский округ Белгородской области попал под обстрел. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
На место происшествия выдвинулись оперативные службы. По словам губернатора, система противовоздушной обороны успешно отразила атаку.
На данный момент пострадавших среди мирного населения нет. Последствия на земле уточняются. Другие подробности будут доступны по результатам обследования района, попавшего под обстрел.
Белгородская область уже второй раз за день подвергается атаке ВСУ. По словам Гладкова, при первом обстреле система ПВО сбила два вражеских снаряда.