МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за слов Орбана о «ничейной земле»

МИД Украины выразил протест послу Венгрии Иштвану Ийдярто из-за недавних слов премьер-министра страны Виктора Орбана. О намерении ведомства пригласить к себе дипломата ранее также сообщал представитель министерства Олег Николенко.
Речь идет о заявлении Орбана, в котором он сравнил Украину и Афганистан. Страну премьер Венгрии назвал «ничейной землей». В МИД посчитали данные высказывания политика пренебрежительными.
«31 января в министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому выражен решительный протест», — говорится в сообщении.
Ведомство также предупредило Венгрию о недопустимости антиукраинской риторики. МИД призвал Будапешт отказаться от подобных заявлений, чтобы не нанести ущерб двусторонним отношениям.