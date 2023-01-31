Bloomberg: выход из состава ЕС обходится британской экономике в 124 млрд долларов каждый год

Великобритания ежегодно теряет 100 млрд фунтов стерлингов, или 124 млрд долларов, после выхода из состава Евросоюза. Это вызвано тем, что она недополучает инвестиции и доходы от торговли, пишет Bloomberg.
Эксперты подсчитали, что размер британского ВВП за 2022 год оказался бы на 4% больше, если бы не Brexit. Потери в рабочей силе для местного рынка труда составили 370 тысяч человек.
Соединенное Королевство проголосовала за выход из состава Евросоюза в 2016 году. 1 января 2021 года истек переходный период, в течение которого на него распространялись все европейские нормы.