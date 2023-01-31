Политолог Сатановский предупредил об опасности нового посла США Трейси для России

Новый посол США в Москве Линн Трейси может представлять опасность для России. Так считает политолог Евгений Сатановский.
Он обратил внимание на попытки официального Вашингтона поскорее нанести мощные удары по Москве. Значимое место в этом отношении занимает Украина. По мнению эксперта, американский дипломат тоже фигурирует в данном плане.
«Любой диалог между РФ и США означает: "Давайте найдем, кто тут президента и страну предаст в вашей элите. Кому платить, ребята?"», — объяснил Сатановский, раскрыв главную задачу Трейси в эфире «Соловьев Live».
В ходе недавней встречи с послом США замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил контрпродуктивность конфронтационной линии Белого дома. Он проинформировал Трейси о ее возможных последствиях. Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте российского дипведомства.