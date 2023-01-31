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В минобороны Франции анонсировали отправку инструкторов в Польшу для подготовки солдат ВСУ

Армия
В минобороны Франции анонсировали отправку инструкторов в Польшу для подготовки солдат ВСУ

Франция отправит в Польшу 150 военных инструкторов для подготовки украинских военнослужащих, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

«Мы будем участвовать в подготовке украинских солдат в Польше вместе с нашими польскими друзьями», — отметил он.

По словам Лекорню, французские инструкторы будут обучать по 600 военнослужащих ВСУ ежемесячно. Кроме того, министр заявил, что у Франции нет каких-либо табу на поставки оружия Украине.

Ранее британские СМИ сообщили, что к сегодняшнему дню Британия подготовила десять тысяч солдат ВСУ и планирует обучить еще 40 тысяч военных.

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