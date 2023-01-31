Политолог Кот: на фоне обваливающихся европейских экономик Россия крепнет

Между странами Евросоюза нет единства по вопросам взаимоотношений с Россией и украинского кризиса. И в дальнейшем разногласия между европейцами будут только углубляться.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал декан факультета медиакомуникаций МГИК, политолог Юрий Кот.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Соединенных Штатах хотели бы от Европы монолитного единства в отношении конфликта на Украине. Однако общественное мнение в европейских странах вовсе не монолитно.
Комментируя эти слова, Юрий Кот отметил, что «прохладца» между членами европейского содружества видна невооруженным глазом, несмотря даже на то, что нынешняя зима в Европе выдалась аномально теплой.
«То венгры артачатся, есть ситуация взаимоотношений внутри самого блока НАТО – между Турцией и Швецией, и то, как себя ведут и что заявляют некоторые члены Евросоюза, – перечислил политолог. – Все-таки нет стройности в их рядах, потому что все понимают, что нынешняя теплая зима – это еще не залог того, что и следующая будет такой же».
А ситуация, между тем, усугубляется. Европейцы, помимо того, что они «бьют горшки» с Россией, еще и атакуют Иран, а также Брюссель запрещает странам ЕС иметь какие-то взаимоотношения с Китаем.
Европейцы же со своей стороны начинают открыто задаваться вопросами.
«Они понимают, что Россия не разваливается, а, даже наоборот, крепнет. Им же рассказывали другое. А по аналитике МВФ в этом году, вместо падения российской экономики, планируется рост. Причем, рост на фоне в пропасть обваливающихся европейских экономик», – указывает эксперт.
В этой ситуации вопросы к властям возникают не только у европейских политиков, но и простых граждан. Появляются сомнения, те ли люди оказались у руля, и не пора ли их менять.
Поэтому разногласия в Евросоюзе неизбежно продолжат нарастать, уверен Юрий Кот.