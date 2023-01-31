«Спасибо «вагнерам» за то, что я увидела своего сына»: мать бойца ВСУ Михелаки поблагодарила ЧВК «Вагнер»

Во вторник, 31 января, в Сети опубликовали видео отправки на Украину четвертой колонны с телами погибших в Соледаре солдат ВСУ. Сопровождал колонну Дмитрий Михелаки. Его родственники горячо поблагодарили ЧВК «Вагнер» за то, что они смогли увидеть бойца живым и здоровым, передает Telegram-канал «Кепка Пригожина».