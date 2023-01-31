«Спасибо «вагнерам» за то, что я увидела своего сына»: мать бойца ВСУ Михелаки поблагодарила ЧВК «Вагнер»

Родственники пленного бойца ВСУ Дмитрия Михелаки выразили признательность ЧВК «Вагнер» за содействие в поисках солдата.
Во вторник, 31 января, в Сети опубликовали видео отправки на Украину четвертой колонны с телами погибших в Соледаре солдат ВСУ. Сопровождал колонну Дмитрий Михелаки. Его родственники горячо поблагодарили ЧВК «Вагнер» за то, что они смогли увидеть бойца живым и здоровым, передает Telegram-канал «Кепка Пригожина».
«Спасибо "вагнерам" что я побачила своего сына Диму живым и здоровым», — выразила признательность его мать.
Ранее родственники Михелаки направили обращение на горячую линию «Спроси Вагнер», желая установить местонахождение пропавшего. Тот действительно нашелся в плену. Дмитрию дали возможность записать видеообращение к семье и рассказать, что он цел и невредим.