Кулеба назвал недостаточно сильным десятый пакет санкций ЕС против России

По словам главы внешнеполитического ведомства, тема введения ограничений против Москвы станет ключевой на саммите Украина-ЕС. Киев сейчас продолжает работать со своими партнерами над тем, чтобы десятый пакет включал в себя ядерные, ракетные и пропагандистские санкции.