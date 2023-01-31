Кулеба назвал недостаточно сильным десятый пакет санкций ЕС против России

Проект нового европейского пакета антироссийских санкций является недостаточно сильным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам главы внешнеполитического ведомства, тема введения ограничений против Москвы станет ключевой на саммите Украина-ЕС. Киев сейчас продолжает работать со своими партнерами над тем, чтобы десятый пакет включал в себя ядерные, ракетные и пропагандистские санкции.
«По состоянию на сейчас, то, что я вижу в работе на уровне Европейского союза, по нашему мнению, проект десятого пакета не является достаточно сильным», — сказал Кулеба на брифинге.
Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Белоруссии из-за поддержки России.