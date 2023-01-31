В Петербурге посыпают реагентами территории школ, создавая угрозу для здоровья детей

Реагенты опасны и для аллергиков. От токсических свойств таких веществ могут страдать и дети. В Петербурге соль не используют только в парках. Так, по данным сайта госзакупок, в конце 2022 года восемь детских садиков и школ закупили песко-соляную смесь. Губернатор Северной столицы Александр Беглов на прямой линии утверждал, что подобные вещества используются только на автодорогах и тротуарах. Однако, как показываетпрактика, это не так.