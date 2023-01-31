В Петербурге посыпают реагентами территории школ, создавая угрозу для здоровья детей

Территорию некоторых школ и детских садов Петербурга посыпают реагентами. Почему это вредно, рассказал эколог Антон Ястребцев.
До 90-х в России широко использовалась песко-соляная смесь. Позже от песка отказались вовсе, рассказал директор ООО «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт, сертифицированный в области «исследование объектов городской среды» Антон Ястребцев.
Однако лучше свести на нет использование именно реагентов и соли, считает собеседник Федерального агентства новостей. Чтобы дороги не были скользкими, их нужно убирать, подчеркнул Антон Ястребцев.
«Если посмотреть старые фотографии — до 90-ых годов, то мы увидим, что вдоль магистралей растут деревья. Сейчас этих деревьев нет, потом что они погибли и продолжают гибнуть из-за использования соли», — рассказал эколог.
Реагенты опасны и для аллергиков. От токсических свойств таких веществ могут страдать и дети. В Петербурге соль не используют только в парках. Так, по данным сайта госзакупок, в конце 2022 года восемь детских садиков и школ закупили песко-соляную смесь. Губернатор Северной столицы Александр Беглов на прямой линии утверждал, что подобные вещества используются только на автодорогах и тротуарах. Однако, как показываетпрактика, это не так.