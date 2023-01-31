«Сказано очень конкретно». Сатановский прокомментировал заявление КНР по Украине

Украина, напоминает эксперт, сделала то, что удается далеко не каждой стране – она смогла дважды «кинуть» Поднебесную на очень большие деньги. Сначала так и не передав Китаю сельскохозяйственные угодья, за которые получила более трех миллиардов долларов. А потом национализировав ранее проданный китайцам еще за три миллиарда авиастроительный завод «Мотор Сич».