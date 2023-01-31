«Сказано очень конкретно». Сатановский прокомментировал заявление КНР по Украине

Резкость, с которой китайский МИД высказался о внешней политике Соединенных Штатов и о вмешательстве американцев в ситуацию на Украине, очень нетипична для дипломатии КНР и вызывает изумление. Обычно так с окружающими странами разговаривают только сами американцы.
Об этом у себя в Telegram-канале рассуждает президент Института Ближнего Востока, известный политолог Евгений Сатановский.
Как отмечает эксперт, Министерство иностранных дел Китая в крайне негативных тонах отозвалось о ситуации на Украине, четко указав на то, что она стала прямым результатом американских провокаций против России, предпринимавшихся ради того, чтобы любой ценой сохранить гегемонию США в мире.
«При всех сегодняшних замечательных и явно укрепляющихся отношениях с Россией и при всем том, что Украина умудрилась за последние годы Китаю сделать, как-то очень было конкретно сказано. Прямо-таки, чисто конкретно», – подчеркивает Сатановский.
Украина, напоминает эксперт, сделала то, что удается далеко не каждой стране – она смогла дважды «кинуть» Поднебесную на очень большие деньги. Сначала так и не передав Китаю сельскохозяйственные угодья, за которые получила более трех миллиардов долларов. А потом национализировав ранее проданный китайцам еще за три миллиарда авиастроительный завод «Мотор Сич».
И в том, и в другом случае Киев использовал уже традиционный для него принцип «кому я должен, всем прощаю».
Поэтому МИД КНР и обошелся в своей оценке происходящего без полутонов и привычных «китайских церемоний».
«Сказали, как топором рубанули. Непривычно до изумления. Так обычно сами американцы с окружающим миром разговаривают», – констатировал Сатановский.
Напомним, накануне, принимая участие в пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот», Евгений Сатановский предположил, что Китай отдает себе отчет в том, что оказался «в одной упряжке» с Ираном и Россией. И поэтому в Пекине не исключают угрозы со стороны США.
С этим, по мнению эксперта, и связаны категоричные высказывания МИД КНР о роли США в украинском кризисе.