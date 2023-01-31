Авторы New York Post расшифровали обращение Зеленского к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский с отчаянием обратился к Западу. Об этом заявили в издании New York Post.
Авторы СМИ расшифровали речь Зеленского о поставках оружия для Киева. Журналисты охарактеризовали выступление украинского лидера как «крик отчаяния».
ВСУ получат западные танки только через несколько месяцев. Украинской армии техника была нужна «уже вчера», утверждают в издании.
Ранее стало известно, что Киев получит танки от Германии, Британии и США. Более того, Берлин разрешил поставлять Leopard 2 и другим государствам. При этом российская сторона не раз предупреждала, что западная техника на Украине станет законной целью ВС РФ.