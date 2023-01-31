«Перестрелять самых слабых». Страны ЕС выступили против «плана спасения» фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен всеми силами пытается заручиться поддержкой национальных правительств, чтобы принять свой план спасения европейской промышленности от разорения. Однако сами лидеры стран ЕС оказались не в восторге от подобной инициативы, рассказали журналисты американского издания Politico.
Согласно их информации, руководитель Еврокомиссии на этой неделе должна представить свое виденье сохранения европейских предприятий в условиях энергетического кризиса и экономического давления со стороны США.
По данным обозревателей, центральное место в нем занимает ослабление различных бюрократических ограничений по предоставлению субсидий. Фон дер Ляйен уверена, что такой подход позволит поддержать компании, которые сейчас находятся в тяжелом положении.
Однако эксперты издания уверены, что уменьшение требований приведет к тому, что все «сливки» от инвестиций получат Германия и Франция, которые способны «перестрелять самых слабых игроков блока». В конечном счете это разрушит до основания принцип справедливости, лежащий в основе единого европейского рынка.
«Эти планы рискуют раздробить единый рынок и заложить основу для предоставления субсидий бесплатно для всех», — прокомментировал собеседник Politico.
Аналогичной позиции придерживается и широкий круг представителей европейских государств, которые выступили против такой инициативы. На недавней встрече посол Нидерландов Роберт Де Гроот назвал выступление председателя Европейского совета, сторонника фон дер Ляйен Шарля Мишеля «Карлом Марксом на стероидах».
Часть делегатов заметила, что проект главы Еврокомиссии очень похож на план французского правительства, которое анонсировало «грандиозные промышленные реформы» для ЕС. Париж остается в авангарде усилий по упрощению правил представления помощи от Евросоюза.
В свою очередь Дания, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Польша и Швеция уже высказали свои опасения по поводу принятия «новой экономической политики» фон дер Ляйен. Они уверены, что в долгосрочной перспективе это приведет к «значительным негативным последствиям, включая фрагментацию внутреннего рынка, гонку за субсидиями, а также ослабление регионального развития».
Вместе с ними министры финансов Финляндии, Чехии, Дании, Эстонии, Ирландии, Австрии и Словакии направили официальное письмо комиссару по финансовой стабильности Валдису Домбровскису, где раскритиковали «постоянные или чрезмерные нецелевые субсидии», призванные ограничить экономическое влияние США на Евросоюз.
Журналисты отметили, что в ЕС продолжают спорить о том, как лучше всего реагировать на «переманивание» их производств в Соединенные Штаты.
«Учитывая разногласия, Европейский совет вряд ли приведет к четкому направлению», — заявили они.
Однако они выразили определенную надежду, что Брюссель и Вашингтон смогут договориться, чтобы не развязать между собой полномасштабную торговую войну.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о полной зависимости стран Европейского союза от США. По его словам, вектор внешнеполитического развития Европы направляется только в ту сторону, которая выгода Вашингтону.