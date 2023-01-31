«Перестрелять самых слабых». Страны ЕС выступили против «плана спасения» фон дер Ляйен

В свою очередь Дания, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Польша и Швеция уже высказали свои опасения по поводу принятия «новой экономической политики» фон дер Ляйен. Они уверены, что в долгосрочной перспективе это приведет к «значительным негативным последствиям, включая фрагментацию внутреннего рынка, гонку за субсидиями, а также ослабление регионального развития».