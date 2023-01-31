Студентам всех украинских вузов могут запретить говорить по-русски

Вузам следует запретить студентам говорить на русском языке в своих стенах, рассказал уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
Такое заявление он сделал в эфире национального телемарафона «Единые новости». На прошлой неделе Киево-Могилянская академия запретила своим студентам общаться по-русски. Речь идет и о личных контактах.
Тарас Креминь призвал другие вузы последовать такому примеру. Закон о высшем образовании предполагает автономизацию высших учебных заведений, напомнил он. По мнению политика, пришло время усилить роль украинского языка в местных вузах.
Уже четвертый год на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает использование украинского языка почти во всех сферах жизни.