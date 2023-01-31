В Сети появилось видео с отправкой на Украину колонны грузовиков с телами погибших в Соледаре бойцов ВСУ

ЧВК «Вагнер» направила очередную колонну грузовиков с телами погибших в Соледаре военнослужащих в сторону Украины. Соответствующий видеоролик был опубликован в Сети.
Транспортная колонна включала в себя не менее трех большегрузов, которые используются для перевозки гробов с телами бойцов ВСУ на территорию, в настоящее время подконтрольную официальному Киеву.
По данным Федерального агентства новостей, партия машин отправляется на Украину уже в четвертый раз. Последняя поездка состоялась в четверг, 26 января текущего года.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил о порядка 500 погибших украинских солдат, обнаруженных на территории Соледара. Он отметил необходимость достойного возвращения поверженных противников на Родину.
При этом бизнесмен опроверг слухи о бегстве бойцов ВСУ из данного населенного пункта. По словам Пригожина, речи о массовом дезертирстве украинцев не идет, так как они храбро отстаивали Бахмут и Соледар.