Поведение стран Европы в свете украинского кризиса напомнила политологу Якову Кедми эпизод из сатирического романа «Путешествия Гулливера». Об этом он рассказал в рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Так, европейские страны пытаются связать нитками мощную Россию, которую Кедми сравнил с Гуливером. Однако, как только Москва принимает какие-либо решения, «лилипуты» спасаются бегством.
«Мало того, что они не понимают, что происходит – они же все (западные лидеры. — Прим. ред.) лжецы патологические. Сказать хоть слово правды для них невозможно», — отметил политолог.
На Украине продолжается спецоперация, о старте котрой было объявлено в феврале 2022 года. Целью кампании является денацификация и демилитаризация государства.