«Овчинка выделки не стоит». Почему Белый дом отказал Украине в поставках истребителей F-16

При этом Дудаков не исключил, что украинские лоббисты могут все же добиться поставок, как и с танками, но это «точно займет много месяцев». Американист добавил, что могут возникнуть и новые риски: нынешние украинские бюджеты иссякнут, согласовать новые будет проблематично, а нехватка оружия будет ощущаться все острее.