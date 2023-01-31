«Овчинка выделки не стоит». Почему Белый дом отказал Украине в поставках истребителей F-16

Белый дом отказал Украине в поставках американских истребителях F-16. Не прошло недели, как президент Владимир Зеленский, получив согласие на отправку в Киев танков, решил повысить ставки: ВСУ нужны боевые самолеты и только западного производства.
В окружении «слуги народа» до сих пор надеются, что Запад поступит также, как и с тяжелой артиллерией, HIMARS и танками — за первоначальным отказом последуют поставки. Politico ранее писало, что очередная «красная черта» вскоре сдвинется, и это станет «следующим естественным шагом» навстречу Украине. Тем не менее президент США Джо Байден ответил отрицательно — Вашингтон не горит желанием отправлять истребители на Украину.
Это не точно
Впрочем, инсайдеры рассказали Politico, что американцы не готовы поставлять самолеты только на данном этапе СВО.
«Соединенные Штаты не будут отправлять истребители F-16 на Украину — по крайней мере, не сейчас. Короткое высказывание [Байдена], вероятно, вызовет волну шока на другом берегу Атлантики», — говорится в материале.
Обозреватели считают, что данный шаг «может испортить отношения с Киевом». При этом серьезного обсуждения «на высоком уровне» в части передачи F-16 еще не было, поэтому вердикт Байдена характеризует текущую позицию, а не «результат внутренней политики».
Кроме того, в Вашингтоне неоднократно говорили, что в принятии подобных решений ориентируются на обстановку на поле боя. Авторы материала напомнили об интервью MSNBC заместителя советника по национальной безопасности Джона Файнера.
Он заявлял, что США будут «очень осторожно» вести обсуждения с Украиной и ее союзниками по поводу истребителей. Авторы статьи так и не поняли, что значило «нет» Байдена: окончательный отказ или временную меру, но не исключили, что Вашингтон может одобрить реэкспорт F-16 из третьих стран.
Танков достаточно
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с телеканалом CNN обратил внимание, что на Украину поставляется достаточно техники и без истребителей, в том числе танки Abrams.
В ближайшие месяцы отправка оружия и техники продолжится — специалист намекнул, что Вашингтон ориентируется на прогнозы военных аналитиков.
«Что я могу вам сказать, так это то, что есть большие объемы вооружений, которые отправляются и будут доставлены в ближайшие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь решающее значение для украинцев в боевых действиях зимой, а также в тех боевых действиях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», — сказал он.
Впрочем, Вашингтону может быть попросту жалко отдавать новые истребители из своих запасов, намекнул политолог-американист Малек Дудаков. В своем Telegram-канале эксперт напомнил об опасениях Пентагона — базы дисклокаций истребителей на Украине могут стать легкой мишенью для российских ракет и беспилотников. Подобная ситуация была и с Abrams — Пентагон затягивал вопрос с передачей техники из-за риска их захвата ВС РФ.
«Поэтому овчинка просто не стоит выделки — дорогостоящая военная техника будет быстро потеряна», — резюмировал специалист.
При этом Дудаков не исключил, что украинские лоббисты могут все же добиться поставок, как и с танками, но это «точно займет много месяцев». Американист добавил, что могут возникнуть и новые риски: нынешние украинские бюджеты иссякнут, согласовать новые будет проблематично, а нехватка оружия будет ощущаться все острее.
Потеря интереса
Эксперты The Financial Times представили свою трактовку: способность США обороняться в случае новых конфликтов сведется к нулю, если они растратят весь военный арсенал на Украину. Газета приводит в пример вероятную эскалацию с Китаем из-за Тайваня, а также снабжение других союзников вооружением.
«Ставки высоки. Эксперты утверждают, что США, вероятно, будет сложнее поставлять [вооружение] своим союзникам, если начнется еще один масштабный конфликт параллельно с конфликтом на Украине, как, например, потенциальная военная агрессия [Пекина] против Тайваня», — пишет издание.
Дудаков ранее упоминал, что при подобном сценарии. Тем более американцы вполне допускают такое столкновение между двумя странами в 2025 году.
Политтехнолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик» объяснил, что американцы начали осуществлять план по постепенному выходу из конфликта на Украине, поэтому организовали серию «региональных взрывоопасных сюжетов» на Ближнем Востоке и в Азии.
«Стравить всех против всех, спровоцировать на военные действия. Всем предложить свою помощь, продать оружие и закрепить новые принципы энергетического взаимодействия, не дать создать новые транспортные коридоры из ЮВА в Европу (неподконтрольные США) и сохранить влияние на мировую торговлю», — написал он.
Таким образом США обеспечат себе выживание за счет цифровой экономики будущего и спасения положения доллара, пришел к выводу Баширов. Эти меры требуют больше усилий и затрат, чем содержание Украины, поэтому теперь эту ношу переложили на Европу.
Протесты
Не стоит сбрасывать со счетов нарастающие волнения среди обычных людей. Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что напряжение в обществе после передачи танков в Киев не спало, как в США, так и в странах Европы. Поэтому вести о передаче Киеву истребителей могут спровоцировать массовые протесты, полагает специалист.
«Через какой-то период времени, когда пойдут танки, будет решаться вопрос о самолетах, потому что их готовы поставлять <…> целый ряд других стран. Поэтому говорить, что Запад откажется от поставки самолетов — напрасно», — заверил собеседник «360».
Среди тех стран, о которых упоминал Кнутов, ожидаемо оказалась Польша. Но с одним условием: Варшава готова передать истребители, если согласятся остальные члены НАТО.
В Париже не исключили отправку Киеву истребителей, а вот Берлин сразу обозначил свою позицию: Германия даже не рассматривает вопрос о подобной помощи ВСУ. Об этом в беседе с телеканалом Tagesspiegel заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политик дал понять, что страна не допустит эскалации между РФ и НАТО.