Жители Красноярска опубликовали видео с пролетающим над городом метеоритом

Жители сообщили, что ожидаемого взрыва в конце так и не произошло. Пролетевший над городом объект, осветивший улицы Красноярска, также заметили в Емельяновском районе, в Дивногорске и Назарово. В Кедровом, по словам очевидцев, даже окна тряслись.