Жители Красноярска опубликовали видео с пролетающим над городом метеоритом

Метеорит пролетел над Красноярским краем. Видео с места событий местные жители опубликовали в соцсетях.
Светящийся объект пролетел над городом около 20:00 (16:00 по московскому времени). В соцсетях появились многочисленные комментарии после произошедшего.
«Вживую выглядело страшнее», — признался один из пользователей.
Жители сообщили, что ожидаемого взрыва в конце так и не произошло. Пролетевший над городом объект, осветивший улицы Красноярска, также заметили в Емельяновском районе, в Дивногорске и Назарово. В Кедровом, по словам очевидцев, даже окна тряслись.
Необычные явления за последние несколько дней произошли и на Земле. Роскосмос опубликовал фото отколовшегося огромного куска айсберга в Антарктиде, передает телеканал «360».