Путин обсудил с Пашиняном реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Российский президент Владимир Путин провел переговоры с главой армянского правительства Николом Пашиняном. Об этом свидетельствует публикация на официальном интернет-портале Кремля.
Стороны в ходе беседы затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня. Путин также обсудил с Пашиняном карабахский кризис.
«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», — следует из сообщения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее оценил возможность начала войны с Арменией. По его словам, у Баку нет планов развязывать конфликт, передает телеканал «360».