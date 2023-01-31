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Путин обсудил с Пашиняном реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Политика
Путин обсудил с Пашиняном реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Российский президент Владимир Путин провел переговоры с главой армянского правительства Николом Пашиняном. Об этом свидетельствует публикация на официальном интернет-портале Кремля.

Стороны в ходе беседы затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня. Путин также обсудил с Пашиняном карабахский кризис.

«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», — следует из сообщения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее оценил возможность начала войны с Арменией. По его словам, у Баку нет планов развязывать конфликт, передает телеканал «360».

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