Daily Star начал завлекать британских читателей вкладками с бесплатной туалетной бумагой

Жители Великобритании начали экономить на туалетной бумаге из-за растущего кризиса стоимости жизни.
Ежедневная газета Daily Star начала завлекать читателей с помощью бесплатных вкладышей супервпитывающего рулона. Нововведение может стать реальной помощью на фоне экономического кризиса в стране.
«Вы понимаете, что вся страна катится под откос, когда люди вынуждены сокращать расходы на туалетную бумагу», — заявили в издании.
Продажи дорогих марок продукции начали падать, поскольку британцы пытаются сократить свои еженедельные расходы. Это помогает сэкономить до 40% от стоимости туалетной бумаги, сообщили аналитики.
Почти четверть британских студентов не смогут получить диплом из-за финансовых трудностей, передает телеканал «360». Учащимся приходится выбирать между образованием и работой, которая обеспечивает пропитание.