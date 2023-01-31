Саратовские гидроэнергетики предупредили любителей зимней рыбалки об опасности на льду

Как пишет сетевое издание SUTYNEWS.RU, именно рядом с гидротехническими сооружениями находятся самые опасные участки ледового покрытия. В связи с изменениями уровня воды в нижнем бьефе при работе ГЭС ледовое покрытие истончается и делается некрепким. Занимаясь рыбалкой на данных участках, граждане подвергают свою жизнь смертельной опасности, предупреждают специалисты.