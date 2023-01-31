Саратовские гидроэнергетики предупредили любителей зимней рыбалки об опасности на льду

Саратовская ГЭС считается объектом с высокой категории опасности, где установлена охранная зона. На территории электростанции находиться и заниматься рыболовством категорически запрещено.
Как пишет сетевое издание SUTYNEWS.RU, именно рядом с гидротехническими сооружениями находятся самые опасные участки ледового покрытия. В связи с изменениями уровня воды в нижнем бьефе при работе ГЭС ледовое покрытие истончается и делается некрепким. Занимаясь рыбалкой на данных участках, граждане подвергают свою жизнь смертельной опасности, предупреждают специалисты.
В акватории нижнего бьефа работники Саратовской ГЭС проводят оповещения по громкой связи, служащие правоохранительных ведомств и надзорных организаций осуществляют профилактические рейды. Но первостепенным остается развитое чувство самосохранения и выполнение правил безопасности при рыболовстве в нижнем бьефе электростанции. Гидроэнергетики призывают всех почитателей зимней рыбалки отказаться от выхода на ледовое покрытие в охранной зоне Саратовской ГЭС.