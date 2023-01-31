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Junge Welt: Западу не следует играть в «русскую рулетку» в свете украинского кризиса

Политика
Junge Welt: Западу не следует играть в «русскую рулетку» в свете украинского кризиса

Депутат парламента Германии от «Левой партии» Сара Вагенкнехт призвала западные страны исключить эскалацию конфликта на Украине. Об этом она написала в статье для издания Junge Welt.

По мнению парламентария, Киев вряд ли способен обеспечить вывод российских сил из Донбасса и Крыма без поддержки со стороны НАТО.

«Западу придется решить: будет ли он играть в русскую рулетку и рисковать ядерной войной ради победы Украины? Или США и НАТО одумаются и заставят Киев пойти на компромиссный мир?» — подчеркнула Вагенкнехт.

Ранее стало известно об отказе Польши и Великобритании направлять истребители на Украину. По информации телеканала «360», в Лондоне считают, что это нецелесообразно.

#Украина #германия #Сара Вагенкнехт