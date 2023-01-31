«Кует величие России»: Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» одной из ведущих сил в зоне СВО

Прокомментировать ситуацию бизнесмена попросила редакция издания «Накануне». Журналисты отметили, что мера США выглядит частью какого-то плана, о чем свидетельствуют массовые запросы от западных СМИ. При этом Пригожин неоднократно подчеркивал, что ЧВК «Вагнер» не замешана в преступлениях, а наоборот, всегда стояла на защите интересов России.