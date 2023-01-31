«Кует величие России»: Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» одной из ведущих сил в зоне СВО

Часть российской элиты согласна с включением Соединенными Штатами ЧВК «Вагнер» в список транснациональных преступных организаций. Таким образом предприниматель Евгений Пригожин пояснил молчание общественных и политических активистов России по поводу решения американских властей.
Прокомментировать ситуацию бизнесмена попросила редакция издания «Накануне». Журналисты отметили, что мера США выглядит частью какого-то плана, о чем свидетельствуют массовые запросы от западных СМИ. При этом Пригожин неоднократно подчеркивал, что ЧВК «Вагнер» не замешана в преступлениях, а наоборот, всегда стояла на защите интересов России.
Компания сейчас является одной из ведущих сил в зоне СВО, она кует величие России как на границах страны, так и далеко за их пределами, приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
«Не все в нашей стране хотят этого величия, не все хотят видеть Россию Мировой и Великой Державой. А некоторые прямо работают на то, чтобы этого не произошло. Потому что в маленькой региональной России легче деньги попилить», — уточнил Пригожин.
В этой связи он признался, что абсолютно не удивлен отсутствием осуждения решения США со стороны политических элит.