Новый замглавы администрации Таганрога получил пулевое ранение

В Telegram-канале Don Mash появилась информация об опасном инциденте с участием замглавы администрации Таганрога.
В соцсети говорится, что чиновник вынужден был оформить больничный лист в связи с получение пулевого ранения. Отмечается, что он находился во дворе своего дома, когда подвергся нападению со стороны злоумышленника, сообщают «Питерские заметки».
Пуля угодила ему в руку. Личный водитель, находившийся рядом, оперативно отвез своего начальника в ближайшую клинику. Там раненому оказали медпомощь и назначили амбулаторное лечение. Нападавшим, по некоторым данным, мог быть недавно уволенный директор МУП.