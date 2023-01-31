«Попытка блокады Финского залива». Эстония забыла учесть события 1939 года

Власти Эстонии, строя планы по блокированию Финского залива для прохода российских кораблей, забывают, чем закончилась для Прибалтики предыдущая такая попытка. А ведь именно после того, как Эстония и Финляндия присоединились в 1939 году к авантюрному британскому проекту, СССР начал Финскую войну, а страны Балтии вошли в состав Советского Союза.
Об этом в материале для сайта «РЕН.тв» напоминает политолог и юрист Юрий Городненко.
По его словам, Запад, обострив взаимоотношения с РФ до предела, стремится разжечь как можно больше конфликтов у российских границ.
Именно из этих соображений Литва, вскоре после начала российской спецоперации на Украине начала блокировать железнодорожное сообщение между Калининградом и остальной Россией. А теперь Запад хочет руками Эстонии и Финляндии перерубить и морскую связь между Калининградом и Санкт-Петербургом, которая осуществляется через Финский залив.
Ширина залива в самой узкой его части – в «горлышке» – составляет всего 70 километров.
В соответствии с Морской конвенцией (Конвенцией ООН по морскому праву) территориальные воды государств простираются на ширину в 12 морских миль (22,2 километра) от берега. Также Морская конвенция позволяет государствам проводить досмотр иностранных судов в «прилежащей зоне» шириной еще 22,2 километра. Таким образом, формально у Эстонии и Финляндии есть возможность полностью перекрыть российским кораблям возможность проходить через горло Финского залива.
Но Морская конвенция обязывает государства обеспечивать свободу судоходства в подобных ситуациях. И поэтому в 1994 году Эстония и Финляндия согласились с тем, что в самом узком месте Финского залива останется свободный для судоходства коридор шириной 11,1 километра, в котором они не будут досматривать никакие суда.
Это соглашение было оформлено официально в соответствии с положениями Морской конвенции. И именно через данный коридор проходит маршрут паромного сообщения между Санкт-Петербургом и самым западным регионом РФ – Калининградом.
И вот теперь эстонский МИД представил предложения по блокированию для российских кораблей прохода, через «прилежащую зону» в Финском заливе, которые предполагают выход страны из соглашения 1994 года. Причем Таллин призывает и Финляндию последовать своему примеру и совместно досматривать российские суда по всей ширине горла Финского залива, чтобы не допустить провоза подсанкционных грузов.
«Если учесть, что санкции ЕС постоянно расширяются, в список подсанкционных рискуют попасть практически все грузы. Таким образом, речь идет о полной блокировке Финского залива, – объясняет Юрий Городненко. – Понятно, что с таким нарушением принципов международного судоходства Россия никогда не согласится. Тем более, что у нее на Балтике размещен крупный военный флот».
Именно поэтому еще в прошлом году Эстония и Финляндия приступили к переговорам по созданию в данном районе совместной системы ПРО, рассчитывая, что Запад профинансирует работы по укреплению береговой обороны обеих стран.
Но авторам этой затеи, подчеркивает политолог, стоило бы вспомнить о том, что история уже знает одну попытку блокирования Финского залива, о которой свидетельствуют документы, найденные в эстонском госархиве финским историком Яри Лескиненом.
В этих документах говорится о том, что Англия, разорвав в 1927 году дипломатические отношения с Советским Союзом, принялась строить планы войны и формировать антисоветскую коалицию, в которую были вовлечены Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Именно тогда впервые был разработан план блокирования Финского залива батареями береговой обороны на берегах Финляндии и Эстонии.
Эти планы тогда не были реализованы, но о них вспомнили в 1939 году и провели соответствующие войсковые учения.
Но тогда СССР заключил с Германией пакт о ненападении, чем разрушил все планы по втягиванию себя в войну. Однако британцы и тогда не оставили надежд организовать морскую блокаду СССР на Балтике.
«12 сентября 1939 года военно-морской министр Соедине нного Королевства Уинстон Черчилль дал поручение адмиралтейству разработать операцию "Catherine". Это был авантюрный проект, предусматривавший масштабную провокацию с целью втягивания Советского Союза во Вторую мировую войну. Предполагалось создание отдельной британской военно-морской группировки, которая должна была проникнуть в Балтику и заблокировать Финский залив. Формально британцы должны были прервать советско-германскую торговлю, фактически – спровоцировать войну стран Прибалтики и Скандинавии с СССР», – рассказывает Городненко.
Данный проект планировалось реализовать в марте 1940 года. Но Красная Армия нарушила эти планы, начав в конце 1939 года зимнюю военную кампанию против Финляндии. В итоге оборона Финляндии была прорвана и Хельсинки пришлось подписать мирный договор. А без Финляндии вся затея с блокадой Финского залива теряла смысл и операцию «Catherine» отменили.
В этой ситуации особое внимание следует уделить тому, как британцы в этой ситуации поступили со своими прибалтийскими союзниками – они бросили их на произвол судьбы, подчеркивает политолог. И в итоге Литва, Латвия и Эстония летом 1940 года были включены в состав Советского Союза.
Возможно, нынешняя антироссийская активность Финляндии и Эстонии указывает на то, что они решили повторить этот опыт, философски заключает Юрий Городненко.