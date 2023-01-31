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«Попытка блокады Финского залива». Эстония забыла учесть события 1939 года

Европа и США
«Попытка блокады Финского залива». Эстония забыла учесть события 1939 года

Власти Эстонии, строя планы по блокированию Финского залива для прохода российских кораблей, забывают, чем закончилась для Прибалтики предыдущая такая попытка. А ведь именно после того, как Эстония и Финляндия присоединились в 1939 году к авантюрному британскому проекту, СССР начал Финскую войну, а страны Балтии вошли в состав Советского Союза.

Об этом в материале для сайта «РЕН.тв» напоминает политолог и юрист Юрий Городненко.

По его словам, Запад, обострив взаимоотношения с РФ до предела, стремится разжечь как можно больше конфликтов у российских границ.

Именно из этих соображений Литва, вскоре после начала российской спецоперации на Украине начала блокировать железнодорожное сообщение между Калининградом и остальной Россией. А теперь Запад хочет руками Эстонии и Финляндии перерубить и морскую связь между Калининградом и Санкт-Петербургом, которая осуществляется через Финский залив.

Ширина залива в самой узкой его части – в «горлышке» – составляет всего 70 километров.

В соответствии с Морской конвенцией (Конвенцией ООН по морскому праву) территориальные воды государств простираются на ширину в 12 морских миль (22,2 километра) от берега. Также Морская конвенция позволяет государствам проводить досмотр иностранных судов в «прилежащей зоне» шириной еще 22,2 километра. Таким образом, формально у Эстонии и Финляндии есть возможность полностью перекрыть российским кораблям возможность проходить через горло Финского залива.

Но Морская конвенция обязывает государства обеспечивать свободу судоходства в подобных ситуациях. И поэтому в 1994 году Эстония и Финляндия согласились с тем, что в самом узком месте Финского залива останется свободный для судоходства коридор шириной 11,1 километра, в котором они не будут досматривать никакие суда.

Это соглашение было оформлено официально в соответствии с положениями Морской конвенции. И именно через данный коридор проходит маршрут паромного сообщения между Санкт-Петербургом и самым западным регионом РФ – Калининградом.

«Попытка блокады Финского залива». Эстония забыла учесть события 1939 года

И вот теперь эстонский МИД представил предложения по блокированию для российских кораблей прохода, через «прилежащую зону» в Финском заливе, которые предполагают выход страны из соглашения 1994 года. Причем Таллин призывает и Финляндию последовать своему примеру и совместно досматривать российские суда по всей ширине горла Финского залива, чтобы не допустить провоза подсанкционных грузов.

«Если учесть, что санкции ЕС постоянно расширяются, в список подсанкционных рискуют попасть практически все грузы. Таким образом, речь идет о полной блокировке Финского залива, – объясняет Юрий Городненко. – Понятно, что с таким нарушением принципов международного судоходства Россия никогда не согласится. Тем более, что у нее на Балтике размещен крупный военный флот».

Именно поэтому еще в прошлом году Эстония и Финляндия приступили к переговорам по созданию в данном районе совместной системы ПРО, рассчитывая, что Запад профинансирует работы по укреплению береговой обороны обеих стран.

«Попытка блокады Финского залива». Эстония забыла учесть события 1939 года

Но авторам этой затеи, подчеркивает политолог, стоило бы вспомнить о том, что история уже знает одну попытку блокирования Финского залива, о которой свидетельствуют документы, найденные в эстонском госархиве финским историком Яри Лескиненом.

В этих документах говорится о том, что Англия, разорвав в 1927 году дипломатические отношения с Советским Союзом, принялась строить планы войны и формировать антисоветскую коалицию, в которую были вовлечены Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Именно тогда впервые был разработан план блокирования Финского залива батареями береговой обороны на берегах Финляндии и Эстонии.

Эти планы тогда не были реализованы, но о них вспомнили в 1939 году и провели соответствующие войсковые учения.

Но тогда СССР заключил с Германией пакт о ненападении, чем разрушил все планы по втягиванию себя в войну. Однако британцы и тогда не оставили надежд организовать морскую блокаду СССР на Балтике.

«Попытка блокады Финского залива». Эстония забыла учесть события 1939 года
«12 сентября 1939 года военно-морской министр Соедине нного Королевства Уинстон Черчилль дал поручение адмиралтейству разработать операцию "Catherine". Это был авантюрный проект, предусматривавший масштабную провокацию с целью втягивания Советского Союза во Вторую мировую войну. Предполагалось создание отдельной британской военно-морской группировки, которая должна была проникнуть в Балтику и заблокировать Финский залив. Формально британцы должны были прервать советско-германскую торговлю, фактически – спровоцировать войну стран Прибалтики и Скандинавии с СССР», – рассказывает Городненко.

Данный проект планировалось реализовать в марте 1940 года. Но Красная Армия нарушила эти планы, начав в конце 1939 года зимнюю военную кампанию против Финляндии. В итоге оборона Финляндии была прорвана и Хельсинки пришлось подписать мирный договор. А без Финляндии вся затея с блокадой Финского залива теряла смысл и операцию «Catherine» отменили.

В этой ситуации особое внимание следует уделить тому, как британцы в этой ситуации поступили со своими прибалтийскими союзниками – они бросили их на произвол судьбы, подчеркивает политолог. И в итоге Литва, Латвия и Эстония летом 1940 года были включены в состав Советского Союза.

Возможно, нынешняя антироссийская активность Финляндии и Эстонии указывает на то, что они решили повторить этот опыт, философски заключает Юрий Городненко.

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