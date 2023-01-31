«Попытка блокады Финского залива». Эстония забыла учесть события 1939 года

Власти Эстонии, строя планы по блокированию Финского залива для прохода российских кораблей, забывают, чем закончилась для Прибалтики предыдущая такая попытка. А ведь именно после того, как Эстония и Финляндия присоединились в 1939 году к авантюрному британскому проекту, СССР начал Финскую войну, а страны Балтии вошли в состав Советского Союза.