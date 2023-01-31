Поздняков надеется, что сборная Украины выступит на ОИ-2024

Любая попытка бойкота Олимпийских игр не приводила к успеху, считает Станислав Поздняков. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистом 31 января. Президент ОКР призвал украинских чиновников «отказаться от всякого рода бойкота».