Поздняков надеется, что сборная Украины выступит на ОИ-2024

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил за участие украинских спортсменов в ОИ-2024.
Любая попытка бойкота Олимпийских игр не приводила к успеху, считает Станислав Поздняков. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистом 31 января. Президент ОКР призвал украинских чиновников «отказаться от всякого рода бойкота».
Ранее в МОК допустили возможность участия россиян и белорусов в 33-й летней Олимпиаде в нейтральном статусе. После этого украинские спортивные функционеры пригрозили бойкотировать Игры в Париже.