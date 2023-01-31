The Spectator: демографическая бомба замедленного действия готова взорваться над Японией

Япония столкнулась с крайне низким уровнем рождаемости. Проблемы с демографией обусловлены несколькими факторами, в том числе экономическими.
Численность населения Японии ежегодно сокращается на сотни тысяч человек, пишет британский журнал The Spectator. Японцам страшно за будущее своих детей, поэтому они предпочитают не обзаводиться ими. Тем, кто все-таки решился продолжить род, приходится сталкиваться с рядом проблем. Например, женщинам тяжело договориться с работодателем об отпуске по беременности.
«Над Японией неотвратимо тикает демографическая бомба замедленного действия», — заявил преподаватель Токийского государственного университета Филип Патрик.
Индия останется мировым лидером по численности населения, заявил глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Она не уступит свою позицию в ближайшее десятилетие, отмечает телеканал «360».