The Spectator: демографическая бомба замедленного действия готова взорваться над Японией

Численность населения Японии ежегодно сокращается на сотни тысяч человек, пишет британский журнал The Spectator. Японцам страшно за будущее своих детей, поэтому они предпочитают не обзаводиться ими. Тем, кто все-таки решился продолжить род, приходится сталкиваться с рядом проблем. Например, женщинам тяжело договориться с работодателем об отпуске по беременности.