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Турция отказалась ратифицировать протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Политика
Турция отказалась ратифицировать протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не собирается ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят условия. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Руководитель ведомства отметил, что представитель Швеции приезжал в Анкару и общался с парламентом. Все партии придерживаются единой позиции. Депутаты ратифицируют протокол в случае выполнения обязательств.

«Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», – сказал Чавушоглу.

Министр добавил, что речь идет о заявке Швеции. В случае с Финляндией Анкара готова дать одобрение. При этом НАТО хочет, чтобы процесс в отношении двух стран шел параллельно.

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