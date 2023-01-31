Турция отказалась ратифицировать протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не собирается ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят условия. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
Руководитель ведомства отметил, что представитель Швеции приезжал в Анкару и общался с парламентом. Все партии придерживаются единой позиции. Депутаты ратифицируют протокол в случае выполнения обязательств.
«Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», – сказал Чавушоглу.
Министр добавил, что речь идет о заявке Швеции. В случае с Финляндией Анкара готова дать одобрение. При этом НАТО хочет, чтобы процесс в отношении двух стран шел параллельно.