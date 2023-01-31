Ни одного случая: Пригожин опроверг информацию о проблемах с выплатами бойцам ЧВК «Вагнер»

Информация о проблемах с выплатами бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание «Правда.ру» попросило бизнесмена ответить на вопросы, которые он отказался комментировать для CNN. В частности, журналисты поинтересовались, есть ли все-таки в ЧВК «Вагнер» пропавшие без вести и имеются ли проблемы со страховыми выплатами бойцам.
«У нас не бывает пропавших без вести, все тела погибших бойцов в обязательном порядке разыскивают, опознают и хоронят со всеми воинскими почестями. За всю историю ЧВК "Вагнер" не было ни одного случая, когда ЧВК "Вагнер" не произвела страховые или другие положенные выплаты. Таких случаев, подчеркиваю, не было ни одного», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Как отметил бизнесмен, те, у кого возникают какие-либо технические вопросы, могут воспользоваться горячей линией «Спроси Вагнер». По его словам, обратившиеся получают помощь незамедлительно.
Ранее горячая линия «Спроси Вагнер» помогла семье солдата ВСУ Владислава Гаврилюка найти пропавшего родственника — он попал в плен к бойцам ЧВК «Вагнер». Украинский военный записал видеообращение, в котором выразил надежду на скорую встречу с близкими.