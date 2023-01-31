Ни одного случая: Пригожин опроверг информацию о проблемах с выплатами бойцам ЧВК «Вагнер»

Издание «Правда.ру» попросило бизнесмена ответить на вопросы, которые он отказался комментировать для CNN. В частности, журналисты поинтересовались, есть ли все-таки в ЧВК «Вагнер» пропавшие без вести и имеются ли проблемы со страховыми выплатами бойцам.