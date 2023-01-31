«Дню рождения водки посвящается». Неизвестные факты об истории знаменитого напитка

31 января 1865 года известный русский ученый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию на тему «Соединение спирта с водою». И хотя великий химик не упоминал о водке как таковой, именно эта дата считается днем создания знаменитого алкогольного продукта. В честь этого события журналисты издания РИАМО собрали самые необычные факты из истории «знаменитой русской водки».
Стоит заметить, что первые способы приготовления дистиллята были известны на Руси еще 500 лет назад. Так, например, в отличии от современной водки, которая достигает 40% крепости, старые рецепты не превышали 10-15 градусов. Все дело в методах производства.
Раньше в глиняный сосуд закладывали забродившие фрукты и ягоды, заливали кипятком, плотно закрывали крышкой и на кочерге отправляли в печь. Благодаря конденсации пары алкоголя стекали в специальный поддон. На этом технологический процесс заканчивался и начиналось употребление.
Однако прогресс не остановить — водку стали производить в винокурнях. Там полученный дистиллят называли хлебным вином, поскольку спирт делали на основе ржи.
Стоит отметить, что с самим напитком развивалась и культура его потребления. Во времена первого русского царя Ивана IV Грозного был придуман формат заведений, где было принято только пить, но не закусывать. Первый такой «бар» в Москве был открыт на Балчуге за Живым мостом. Однако попасть в него могли только опричники.
Там же впервые начали предлагать водку на вынос. Однако минимальный размер составил 12 литров. Поэтому чтобы насладиться напитком дома, приходилось приходить с ведром.
Во времена же императора Петра I алкогольная свобода уже была существенно ограничена. За чрезмерное употребление горячительных напитков обязывали носить чугунную медаль «За пьянство», весившую семь килограммов. «Награждение с почестями» оформлялось в ближайшем полицейском участке. Согласно законам, нарушители были должны носить такую медаль в течение недели.
В тоже время суровый указ Петра был направлен и против корчмарей. Им полагалось пристально следить за благопристойностью своего заведения, а излишне перебравших завсегдатаев бросать в холодные погреба. Если же «бармен» не справлялся со своими обязанностями, то его могла ждать даже смертная казнь.
Во времена императрицы Екатерины II дворянское сословие также получило привилегию производить знаменитый напиток. Тогда появилась мода на приготовление разных сортов водки, названия которых были на все буквы алфавита: от «анисовой» до «яблочной». Однако до открытия Менделеева все это по вкусу больше походило на настойки с добавками растительного происхождения.