«Дню рождения водки посвящается». Неизвестные факты об истории знаменитого напитка

Стоит отметить, что с самим напитком развивалась и культура его потребления. Во времена первого русского царя Ивана IV Грозного был придуман формат заведений, где было принято только пить, но не закусывать. Первый такой «бар» в Москве был открыт на Балчуге за Живым мостом. Однако попасть в него могли только опричники.