«Охота открыта». В РФ ответили на опасения британцев относительно поставок танков Украине

Все усилия Лондона обезопасить британские тяжелые танки, которые планируется передать Украине, от попадания в руки российских военных и обеспечить сохранность секрета брони Chobham окажутся бесполезными, как только боевые машины окажутся в зоне боевых действий. Ведь на них сразу будет объявлена охота.
В этом уверены интернет-пользователи, которые активно и саркастично комментируют опубликованный в газете The Sun материал о том, на каких условиях власти Великобритании готовы передать Украине танки Challenger 2.
В частности, авторы статьи сообщают, что прежде, чем отправлять тяжелые британские танки воевать на Украину, Лондон намерен реализовать ряд решений, призванных обезопасить боевые машины от попадания в руки российских военных.
Так британцы работают над специальным планом, позволяющим быстро и безопасно эвакуировать с поля боя поврежденную в ходе сражения бронетехнику. Эта мера необходима, чтобы не допустить попадания в руки ВС России танка Challenger 2, так как, заполучив этот танк, русские смогут раскрыть тайну сверхсекретной брони Chobham, чего Лондон допустить не может.
Отвечая британцам, озабоченных безопасностью своих танков, русскоязычные посетители сайта The Sun заверили их в том, что российские военные обязательно устроят охоту на Challenger 2, захватят эту технику и передадут ее в руки специалистов ВПК. А уже те непременно раскроют все секреты и танков, и брони, если они еще не раскрыты.
«Охота на Challenger 2 открыта», – пишет один из таких комментаторов, чьи слова цитирует Федеральное агентство новостей.
Еще один пользователь высказывает предположение, что технология брони, защищающей хваленые «Челенжеры», российским военными и так уже давно известна.
«Танк живет – пока передвигается. Как только перестанет двигаться, при повреждении гусеницы, трансмиссии или двигателя, то никакая суперброня не спасет», – отмечает еще один комментатор.
Другие читатели сайта выдвинули свои версии о том, как Великобритания намерена защищать свои танки от попадания в плен к русским войскам.
Например, иронично предположили они, британцы просто найдут предлог, чтобы отказать Киеву в поставках тяжелой бронетехники. Или, если танки Challenger 2 все же попадут на Украину, они не будут принимать участия в боевых действиях, а останутся в глубоком тылу.