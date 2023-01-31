«Охота открыта». В РФ ответили на опасения британцев относительно поставок танков Украине

Отвечая британцам, озабоченных безопасностью своих танков, русскоязычные посетители сайта The Sun заверили их в том, что российские военные обязательно устроят охоту на Challenger 2, захватят эту технику и передадут ее в руки специалистов ВПК. А уже те непременно раскроют все секреты и танков, и брони, если они еще не раскрыты.