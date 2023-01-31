Желающие вступить в ЧВК «Вагнер» граждане США могут направить свое обращение в пресс-службу — Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопросы американского телеканала CNN. Предприниматель отметил, что желающие вступить в ЧВК «Вагнер» граждане США могут обратиться в его пресс-службу.
В CNN поинтересовались очередными слухами, что в ЧВК «Вагнер» якобы стараются избегать страховых выплат своим сотрудникам. Пригожин удивился, что американский канал всерьез считает, что он будет обсуждать военные вопросы с зарубежными журналистами.
«Это все равно, что обсуждать военные вопросы и делиться информацией с ЦРУ. Можно сказать с уверенностью, что ЧВК "Вагнер" является образцовой военной организацией, которая соблюдает все необходимые законы и правила современных войн», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
При этом он призвал CNN присылать в пресс-службу информацию, если кто-то из бойцов ЧВК «Вагнер» не получил страховку, и с этим обязательно разберутся. Предприниматель подчеркнул, что на сегодняшний день ни одного случая невыплаты страховых сумм не зафиксировано. Бизнесмен также пригласил всех желающих американцев пополнить ряды сотрудников российской ЧВК.
«Отдельно хотим сообщить, что если американские граждане, читатели CNN, желают вступить в ряды ЧВК "Вагнер", они могут направить свое обращение в пресс-службу. Мы обязательно его рассмотрим. И уже тогда, по возвращении на Родину, в случае, если правительство США не будет преследовать данных граждан, вы можете с ними пообщаться. Также получить информацию или взять у них интервью, если разглашение этих данных не будет запрещено внутренними правилами ЧВК "Вагнер" и не будет подпадать под военную тайну», — добавил бизнесмен.
Недавно Пригожин ответил на провокационные вопросы издания Bloomberg о деятельности «музыкантов» в Африке. Предприниматель заявил о готовности пообщаться с официальным представителем редакции, но оставил за собой право задавать неудобные вопросы Правительству США.