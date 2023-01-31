Желающие вступить в ЧВК «Вагнер» граждане США могут направить свое обращение в пресс-службу — Пригожин

При этом он призвал CNN присылать в пресс-службу информацию, если кто-то из бойцов ЧВК «Вагнер» не получил страховку, и с этим обязательно разберутся. Предприниматель подчеркнул, что на сегодняшний день ни одного случая невыплаты страховых сумм не зафиксировано. Бизнесмен также пригласил всех желающих американцев пополнить ряды сотрудников российской ЧВК.