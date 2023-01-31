Баширов: Россия дала достойный ответ на введенный Западом потолок цен на нефть

В случае, если в контрактах на поставку российской нефти будет упомянута «предельная цена», ФТС просто-напросто запретит такие поставки. К тому же российские нефтяные компании должны будут отслеживать нарушения со стороны контрагентов дальше по цепочке перепродажи российской нефти, и в случае выявления нарушений сотрудничество с этими контрагентами будет запрещено.