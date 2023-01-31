С Новым Годом!

Баширов: Россия дала достойный ответ на введенный Западом потолок цен на нефть

Россия и мир
Баширов: Россия дала достойный ответ на введенный Западом потолок цен на нефть

Россия нашла возможность мощно ответить на введенный коллективным Западом потолок цен на экспортируемую из РФ нефть, продемонстрировав всем недругам, что ее нельзя заставить подчиниться чужой воле.

Об этом в Telegram-канале «Политджойстик» пишет политолог Марат Баширов, комментируя принятое правительством РФ Постановление «О мерах реализации Указа президента РФ от 27 декабря 2022 года № 961» о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в ответ на введение недружественными странами потолка цен на российскую нефть.

«Мощно. Правительство [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина показывает, как должны выглядеть настоящие санкции, а не те легкие поглаживания Запада», – пишет по этому поводу Марат Баширов.
Баширов: Россия дала достойный ответ на введенный Западом потолок цен на нефть

Утвержденный Кабинетом министров механизм ответа на западные ограничения предполагает, что следить за исполнением указа главы государства будут Минэнерго РФ и Федеральная таможенная служба (ФТС).

В случае, если в контрактах на поставку российской нефти будет упомянута «предельная цена», ФТС просто-напросто запретит такие поставки. К тому же российские нефтяные компании должны будут отслеживать нарушения со стороны контрагентов дальше по цепочке перепродажи российской нефти, и в случае выявления нарушений сотрудничество с этими контрагентами будет запрещено.

«Почему мощно? Потому что такой прозрачный механизм позволяет заявить, что мы не будем продавать кому-либо из коммерсантов нефть с использованием механизма "предельной цены", а при выявлении попыток будем снижать экспорт для недружественных юрисдикций (государств) для профилактики повторов», – объясняет политолог.

Запад, по словам Баширова, пытался прогнуть Россию, заставить ее плясать под свою дудку и торговать энергоресурсами себе в ущерб, а также привнести в сбалансированный рынок мировой нефтеторговли субъективную политику.

Но Россия, подчеркивает он, не предает партнеров по ОПЕК+ и защищает импортеров черного золота, развитие которых зависит от прогнозируемости цены на нефть.

«И, кстати, параллельно Правительство намерено защитить наши отечественные компании, которые могут что-то потерять при реализации Указа Президента. Через налоговые механизмы или иные программы взаимодействия, но уверен, что нефтянка не потеряет темп развития – Правительство найдет решение», – добавил Марат Баширов в заключение.
Баширов: Россия дала достойный ответ на введенный Западом потолок цен на нефть

Напомним, накануне в Кремле рассказали о переговорах президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман аль Саудом.

Темой переговоров, как сообщается, стало дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в энергетической, торгово-экономической и политической областях, а также обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка путем взаимодействия в рамках ОПЕК+.

#баширов #экспорт нефти #российская нефть #потолок цен #предельная цена #указ президента рф #мишустин #опек+