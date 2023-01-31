С Новым Годом!

Грузинский политик Чиладзе сообщил о переводе Саакашвили в реанимацию

Политика
Грузинский политик Чиладзе сообщил о переводе Саакашвили в реанимацию

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят в реанимацию. Об этом сообщил член партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе.

По словам политика, ему удалось поговорить с личным врачом. Состояние здоровья Саакашвили находится на критическом уровне. Для сохранения его жизни политика необходимо перевести в реанимационное отделение.

«В эти минуты готовится реанимационная палата», – сказал Чиладзе.

Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили заразился коронавирусом. Кроме того, политик потерял сознание.

#грузия #саакашвили #реанимация