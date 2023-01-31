Персидская мудрость. Иран присматривается к украинскому следу после взрыва в Исфахане

Несмотря на все подозрения, Киев — не проблема для Ирана, полагает специалист по Ближнему Востоку, кандидат исторических наук Станислав Хатунцев. Эксперт предположил, что окружение президента Владимира Зеленского может быть причастно к атакам, но подобная версия все же маловероятна. Украинские политики допускают «бравурные и достаточно глупые» заявления, и к их словам едва ли следует относиться слишком серьезно.