Персидская мудрость. Иран присматривается к украинскому следу после взрыва в Исфахане

Киев де-факто признался в причастности к атаке на военный объект в иранском Исфахане. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк упрекнул Тегеран в возможной помощи Москве словами «Украина вас предупреждала». Впрочем, доказательств такого сотрудничества нет, РФ и Иран отрицают приписываемое им партнерство.
«Украина фигурирует в числе потенциальных виновников [взрыва на предприятии]», — передает портал Amwaj.media слова высокопоставленного источника из Ирана.
Для объяснений слов советника был вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране Евгений Кравченко. Иран готов кардинально поменять отношение к украинскому конфликту, если не услышит от него внятных разъяснений.
Между тем ответственность за произошедшее официально не взяла ни одна из стран. По первоначальной информации СМИ, за атакой могли стоять Израиль и США. В Пентагоне утверждают о непричастности американских военных к инциденту.
Израильский след
В ночь на 29 января на оборонном заводе в городе Исфахан произошел пожар из-за атаки неопознанных беспилотников. Минобороны Ирана сообщило, что один из дронов со взрывчаткой был сбит ПВО, два других взорвались, попав в «ловушки». Человеческих жертв нет, повреждение здания оказалось незначительным, работа в штатном режиме продолжается, заверили в оборонном ведомстве.
В ту же ночь появилась информация об инцидентах на северо-западе страны: взрывах на авиабазе в городе Дизфуль, а также пожарах в Хамадане и Реште. Позже иранское государственное информагентство IRNA опровергло эти данные и обвинило израильскую газету The Jerusalem Post в медиаатаке.
«Примечательно, что после этого инцидента силы, враждебные исламской революции, развернули операцию в СМИ, направленную на то, чтобы преувеличить причиненный ущерб и представить нападение успешным», — отметил иранский ресурс Kayhan.
Официальные лица Ирана не торопились с выводами и произошедшее практически не комментировали. Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на иранского чиновника сообщал, что первоначальные признаки указывают на причастность Израиля.
Аналогичный материал выпускала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, но по их версии, разработка новых способов противостояния с Ираном ведется совместно с США.
Официальных комментариев от Израиля не последовало, но WSJ не поменяла позицию: атаку якобы спланировала и провела израильская разведка «Моссад». По сведениям Times of Israel, службы безопасности Израиля готовятся к вероятному ответному удару Тегерана.
«Украина вас предупреждала»
По одной из версий Al Hadath, атакой на иранский объект Вашингтон хотел показать, что «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия в Россию не разрешены». Вероятность подобного исхода косвенно подтвердилась после заявления Михаила Подоляки в Twitter (в РФ соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры):
«Взрывная ночь в Иране — производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала».
Тегеран неоднократно подозревали в поставках беспилотников Москве с начала боевых действий на Украине, однако Россия и Иран этот факт отрицают. В декабре прошлого года Подоляк обвинил Тегеран в планах увеличить поставки ракет и дронов в Россию, даже усмотрев в этом «демонстративное унижение института международных санкций».
«Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков», — призывал Подоляка в декабре.
Иран прав?
В МИД Ирана отсутствие комментариев Киева по поводу выпадов Подоляки приняли, как «молчаливое согласие с причастностью этой страны [Украины] к атакам на производственный комплекс» в Исфахане.
«Если враждебные заявления <...> Подоляки против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана. <...> Украинский акцент на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изменения позиции Исламской республики Иран относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства», — сообщает портал Nour News.
Представитель украинского МИД Олег Николенко попытался оправдаться и написал в соцсетях, что Киеву неизвестна причина взрывов, однако он не смог удержаться от неоднозначного намека. По его словам, последствия поддержки России будут иметь гораздо больше последствий, чем выгода от сотрудничества с ней.
«Как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь», — написал дипломат.
Несмотря на все подозрения, Киев — не проблема для Ирана, полагает специалист по Ближнему Востоку, кандидат исторических наук Станислав Хатунцев. Эксперт предположил, что окружение президента Владимира Зеленского может быть причастно к атакам, но подобная версия все же маловероятна. Украинские политики допускают «бравурные и достаточно глупые» заявления, и к их словам едва ли следует относиться слишком серьезно.
«У Ирана есть проблемы посерьезнее, чем Украина и заявления безответственных украинских политиков, которые нагоняют напряжение, пытаются придать себе больше веса и что-то подобное на международной арене ляпнуть. Сейчас у Ирана проблемы с теми же Соединенными Штатами, с Израилем и, в, общем-то, Иран сдерживает оппонентов уже на этом направлении», — рассуждает собеседник «Политики Сегодня».
Хатунцев обратил внимание на опасения представителя командования ВС Украины Юрия Игната, который заявил, что у ВСУ нет средств оборонятся от иранских ракет, направляемых в Россию. С точки зрения Украины, Иран участвует в СВО, напомнил собеседник «ПС», поэтому Киеву нужно выразить недовольство в духе «никто не останется безнаказанным».
«Украина по отношению к Ирану <...> обозначила, что ей не нравится, но что-то сделать либо не может, либо не хочет. Сотрясают воздух, потому что надо сотрясти, как-то себя обозначить», — добавил эксперт.
При этом заявления Киева в Тегеране не воспринимают всерьез, поэтому не стоит ждать открытой конфронтации в украинском направлении, подытожил Станислав Хатунцев.
Экспертное сообщество полагает, что произошедшее можно назвать очередным витком в противостоянии Ирана и Израиля, которое длится на протяжении почти 50 лет, но и в этом случае ожидать открытого конфликта не приходится — Тегеран ограничится более мирным ответом.