Медведев: «адским» санкциям Запада не удалось подорвать российскую экономику

Политик напомнил, что абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров ушедших из страны западных компаний удалось заместить российскими, а недостающие — азиатскими марками. Кроме того, потребности россиян удовлетворяются в рамках параллельного импорта. Даже МВФ прогнозирует в 2023 году рост российской экономики, подчеркнул Медведев.