Медведев: «адским» санкциям Запада не удалось подорвать российскую экономику

«Адские» санкции, введенные Западом в отношении российской экономики, с треском провалились и не работают, констатировал в своем Telegram-канале заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев, отметив, что недружественным странам не хватает мужества это признать.
Политик напомнил, что абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров ушедших из страны западных компаний удалось заместить российскими, а недостающие — азиатскими марками. Кроме того, потребности россиян удовлетворяются в рамках параллельного импорта. Даже МВФ прогнозирует в 2023 году рост российской экономики, подчеркнул Медведев.
По его словам, ответом на санкции может стать принятие правил использования интеллектуальной собственности Запада без лицензии. Эти изменения должны коснуться всего: от кинофильмов до промышленного софта, пояснил он.