Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении помощника секретаря Совбеза. Документ появился на портале правовой информации.
Соответствующую должность займет политик Евгений Аношин. Ранее он занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза России.
Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о дате обращения Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Он пообещал своевременно проинформировать журналистов о мероприятии. Песков добавил, что работа над посланием не прекращалась.