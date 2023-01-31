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Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза России

Политика
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении помощника секретаря Совбеза. Документ появился на портале правовой информации.

Соответствующую должность займет политик Евгений Аношин. Ранее он занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза России.

Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о дате обращения Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Он пообещал своевременно проинформировать журналистов о мероприятии. Песков добавил, что работа над посланием не прекращалась.

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