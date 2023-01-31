Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза России

Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о дате обращения Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Он пообещал своевременно проинформировать журналистов о мероприятии. Песков добавил, что работа над посланием не прекращалась.