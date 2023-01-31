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Кнутов объяснил, чем вызван отказ США поставлять истребители F-16 на Украину

Армия
Кнутов объяснил, чем вызван отказ США поставлять истребители F-16 на Украину

Отказ Вашингтона передавать Киеву истребители F-16 связан с тем, что США хотят взять паузу в поставках вооружений на Украину. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, на Западе опасаются, что если после решения о передаче ВСУ танков заявить еще и о поставках киевскому режиму истребителей, то во многих странах могут начаться протесты.

«Через какой-то период времени, когда пойдут танки, будет решаться уже вопрос о самолетах, потому что их готовы поставлять Словакия, Германия и целый ряд других стран», — заявил Кнутов.

По мнению эксперта, говорить о том, что страны Запада полностью откажутся от идеи поставок истребителей на Украину, преждевременно.

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