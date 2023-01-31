Песков назвал трех лидеров, подтвердивших правильность решения Путина о начале СВО

Решение президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию на Украине оказалось правильным шагом. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, на это указывают высказывания пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего французского лидера Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.
«И Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе», — заявил Песков.
Порошенко ранее рассказал об истинной цели Минских соглашений, которые создавались как план урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, этот документ дал Киеву восемь лет для подготовки армии, передает телеканал «360».