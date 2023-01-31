Сенатор Ковитиди: США и их союзники «ведут политическую охоту» на Россию и ее суверенитет

США вместе с союзниками нацелены на суверенитет и экономическую независимость России. Такое мнение выразила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди.
По ее словам, ситуацию в мире можно назвать противостоянием между Западом и Россией. США и их союзники объявили охоту на Москву. Главными целями являются ее суверенитет, политическая и экономическая независимость.
«Поставка Украине немецких и американских танков не решит исход военной операции, их недостаточно для этого, однако это свидетельство того, что США и их вассалы переходят к открытой фазе конфликта с Россией на восточном направлении», – сказала сенатор в беседе с РИА Новости.
Ковитиди добавила, что это вынуждает Россию принять ответные меры. Кроме того, Москва намерена «дожать» ситуацию со спецоперацией на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США играют провокативную роль в украинском конфликте. По ее словам, этот факт начинают осознавать европейские партнеры Вашингтона, информировал телеканал «360».