Хазин объяснил, чем обернутся для Запада попытки повлиять на нефтяные цены

Запад не добьется тех целей, которые он ставил, устанавливая потолок цен и пытаясь ограничить экспорт российской нефти. А России следует продавать свою нефть за рубли, чтобы вопрос стоимости ресурса в долларах просто не стоял.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог и экономист Михаил Хазин, комментируя прогноз Международного валютного фонда о том, что объемы российской нефти, продающейся на мировом рынке, не сократятся после установки предельной цены на нее.
«Ожидается, что при текущем пределе цен на нефть, установленном "Группой семи", объемы экспорта российской сырой нефти существенно не пострадают, поскольку российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в страны, не вводившие их», – говорится в документе, представленном МВФ.
По мнению Михаила Хазина, страны Запада действительно не смогут повлиять на российскую торговлю энергоресурсами. И хотя скидки для покупателей российской нефти в настоящее время несколько увеличились, но скоро они снизятся. Ведь в мире много мест, куда можно продавать черное золото.
«Поэтому, я думаю, тут никакого эффекта у Запада не получится. Опять же, не забудем, что экономическая наука гласит: любая попытка влиять на цены, в том числе пытаться их снижать, заканчивается ростом цен для потребителей. Другое дело, что на Западе не цены на нефть хотят снизить, а хотят получать сверхприбыль. Поэтому я склонен считать, что мы в конце концов эту проблему решим», – отметил экономист.
Также эксперт добавил, что для России правильным решением было бы перевести торговлю нефтью на расчеты в рублях.
«Я не очень понимаю, что мешает продавать нефть за рубли и сделать нефтяную рублевую биржу. Ведь если вы купили нефть за рубли, то вопрос о том, какова ее максимальная цена в долларах, не стоит – она в долларах и не будет продаваться», – объяснил Хазин.
Напомним, ранее агентство Associated Press сообщило, что результатом введенных Евросоюзом ограничений на поставки российской нефти, которые вступят в силу с 5 февраля, может стать не только подорожание дизельного топлива по всей Европе, но и кризис мировой экономики.