Хазин объяснил, чем обернутся для Запада попытки повлиять на нефтяные цены

По мнению Михаила Хазина, страны Запада действительно не смогут повлиять на российскую торговлю энергоресурсами. И хотя скидки для покупателей российской нефти в настоящее время несколько увеличились, но скоро они снизятся. Ведь в мире много мест, куда можно продавать черное золото.