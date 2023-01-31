«Новый религиозный культ». Британские университеты отказались от Пасхи и Рождества

Однако данная инициатива стала объектом критики со стороны консервативных активистов. Генеральный секретарь Союза свободы слова (Free Speech Union) Тоби Янг заявил, что мог бы поддержать руководство университета, если бы это было их настоящее желание, а не слепое следование трендам.