Руководство Лондонской школы экономики (LSE) решило убрать христианские термины из академического календаря ради подтверждения «международного характера» учебного заведения. Об этом сообщили журналисты американского телеканала Fox News.
Согласно их данным, под «отмену» попали Рождество, Пасха и Великий пост. Теперь названия перерывов в обучении будут переименованы в нейтральные «осенний семестр», «зимние каникулы» и прочее.
«Эти новые названия используют более доступную и широко признанную терминологию. Они лучше отражают международный характер нашего сообщества, а также наше широкое глобальное участие», — прокомментировали представители LSE.
Однако данная инициатива стала объектом критики со стороны консервативных активистов. Генеральный секретарь Союза свободы слова (Free Speech Union) Тоби Янг заявил, что мог бы поддержать руководство университета, если бы это было их настоящее желание, а не слепое следование трендам.
«Если бы это была попытка секуляризации Лондонской школы экономики, я был бы рад, <…> но на самом деле это лишь отражает тот факт, что LSE, как и большинство британских университетов, находится в плену нового религиозного культа — церкви "воук" [Усиленное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости — прим. ред], которая гораздо более догматична, чем христианство», — написал он в своих социальных сетях.
Его поддержал и заместитель директора Христианского института Саймон Калверт, который заметил планомерное выдавливание любой консервативной позиции из общественной дискуссии.
«Христиан и тех, кто придерживается традиционных взглядов, часто заставляют замолчать или запугивают. Особенно иронично, когда это происходит в учреждениях, которые изначально были основаны на христианских принципах и пожертвованиях христианских благотворителей», — пояснил он.
Ранее журналисты издания «Политика Сегодня» разбирались в хитросплетениях конфликта между Шотландией и Британией из-за закона о смене пола.