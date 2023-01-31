Украинский игрок лондонского «Челси» Мудрик оказался в центре расистского скандала

Футболиста лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика подвергли критике за расизм.
Новичок «Челси» Михаил Мудрик был вынужден извиняться за использование расистского слова в ролике, размещенном футболистом в TikTok летом 2022 года. Украинский полузащитник цитировал хит американского рэпера Lil Baby «Freestyle». Одно из сказанных Мудриком слов сочли расистским.
«Михаил глубоко сожалеет о любом оскорблении, вызванном видео, размещенным на его аккаунте. Хотя его намерением было исключительно процитировать текст», — отметил представитель игрока в интервью The Sun.
В январе Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера». Украинский футболист заключил с лондонским клубом восьмилетний контракт.