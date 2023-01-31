Украинский игрок лондонского «Челси» Мудрик оказался в центре расистского скандала

Новичок «Челси» Михаил Мудрик был вынужден извиняться за использование расистского слова в ролике, размещенном футболистом в TikTok летом 2022 года. Украинский полузащитник цитировал хит американского рэпера Lil Baby «Freestyle». Одно из сказанных Мудриком слов сочли расистским.